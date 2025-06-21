Galatasaraylı Dikran Gülmezgil Vefat Etti

Galatasaray yönetim kurulu eski üyesi, Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil vefat etti.

Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, Yönetim Kurulu eski üyemiz, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL