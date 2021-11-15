Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

Sofiane Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Mesut'la ilgili kurduğu cümlelerle dikkat çekti. Mynet'in aktardığı habere göre; Cezayirli futbolcu, Almanya'ya elendikleri maçtan dolayı Mesut Özil'den nefret ettiğini itiraf etti.

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı.

O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.