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Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum - Son Dakika

Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

15.11.2021 11:48

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, 2014 Dünya Kupası'ndaki Almanya maçını unutmuyor. Feghouli, ülkesinde verdiği röportajda Almanya maçı yüzünden Mesut Özil'in en nefret ettiği insanlardan biri olduğunu açıkladı.

Sofiane Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Mesut'la ilgili kurduğu cümlelerle dikkat çekti. Mynet'in aktardığı habere göre; Cezayirli futbolcu, Almanya'ya elendikleri maçtan dolayı Mesut Özil'den nefret ettiğini itiraf etti.

G.Saraylı Feghouli'den derbi öncesi bomba sözler: Mesut Özil en nefret ettiğim insanlardan birisi

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı.

G.Saraylı Feghouli'den derbi öncesi bomba sözler: Mesut Özil en nefret ettiğim insanlardan birisi

O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

Sofiane Feghouli, Mesut Özil, Almanya, Mynet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum - Son Dakika Spor


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