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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında oynayamayacak

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaybetti. Barış Alper Yılmaz, perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında oynayamayacak
07.01.2024 - 21:07,
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyordu. Mücadelenin 79. dakikada sarı kart gören Barış Alper cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki futbolcu, perşembe günü deplasmanda oynayacakları Sivasspor forma giyemeyecek.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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