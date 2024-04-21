Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltıdan gol atan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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