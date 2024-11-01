Geçen hafta oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılıların kazandığı Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası ortaya çıkan bir görüntü büyük merak konusu olmuştu.
Nefes kesen derbi öncesi Galatasaraylı futbolcuların görüldüğü bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Futbolcuların bir kutu içinde bir şey kokladığı görüldü. Hemen hemen herkesin merak ettiği ve konuştuğu o şeyin ise nefes açıcı amonyak olduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış - Son Dakika
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