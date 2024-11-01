Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcuların kutu içinde bir şey kokladığı görülmüştü. Merak edilen görüntülerdeki maddenin nefes açıcı amonyak olduğu ortaya çıktı.

01.11.2024 09:33
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Geçen hafta oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılıların kazandığı Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası ortaya çıkan bir görüntü büyük merak konusu olmuştu.

AMONYAK KOKLAMIŞLAR

Nefes kesen derbi öncesi Galatasaraylı futbolcuların görüldüğü bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Futbolcuların bir kutu içinde bir şey kokladığı görüldü. Hemen hemen herkesin merak ettiği ve konuştuğu o şeyin ise nefes açıcı amonyak olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar;

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Torreira
Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Icardi
Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Icardi

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Özgür Çelik:
    tiner diğer soyunma odasında. 156 24 Yanıtla
  • Recep Turunç:
    Beşiktaşlılar da tiner çekip geliyorlar biz birşey diyormuyuz ?? 144 21 Yanıtla
  • said örücü:
    doping testi yapın 51 61 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Galibiyet kokusunu çekmişler:) 81 18 Yanıtla
  • celal doğan:
    Bildimiz sidik içmemişlerdir inş 30 37 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani bu kaotik bir durum değil birçok sporcu ya da performans gerektiren her türlü stresli aktivite öncesi uygulanabilen bir şey. Ama tiner diye böğüren GS sempatizanları ile dalga geçilmesi için malzeme olabilir tabii.. 29 22 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Bunlar koklamış, Arda kardeşler içmiş :) 33 12 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    balicimisiniz len:) 24 18 Yanıtla
  • ali çakmak:
    oe ferhat ın yorumunu bekliyoruz. 24 14 Yanıtla
  • recep balcı:
    aklıma bir şey geliyor ama ???? 24 14 Yanıtla
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