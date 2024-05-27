Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaraylı futbolcular, Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısına gelerek, burada beraber şampiyonluğu kutladı. Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek Süper Lig şampiyonu oldu. Buruk, oyuncularına teşekkür ederken, gerçek şampiyon olduklarını belirtti.

27.05.2024 00:08
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Galatasaraylı futbolcular, Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısına gelerek, burada beraber şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün iki takım için de maç öncesi stresli maçtı. Konyaspor ligde kalma savaşı, Galatasaray şampiyonluk için verdiği mücadele vardı. Kazanmak istiyorduk. Özellikle berabere bittiğinde iki takıma da yarayan bir sonuç vardı ama tabii iki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da hayırlı olsun diyorum. Kaybettiler ama ligde kaldılar. Maçın sonunda da onlar da bu sevinci yaşadı. Ben başta oyuncularıma tabii en önemli pay onların bu şampiyonlukta. 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların lig performansları hep düşük olmuştur ama Galatasaray bu sene bunu da yıktı. Hem üç play-off oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldı hem ligde şampiyonluğu yaşadı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde verdiği mücadele, oynadığı futbolla her zaman dominant oyununu ortaya koydu. Rekor bir puanla şampiyonluğu bitirdik. Şampiyon olarak bitirdik. 17 maçlık galibiyet serisi vardı. Gerçekten birçok rekoru kıran oyuncularıma başta teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bir hafta sevineceğiz. Bir haftalık bir süremiz var. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Hedefimiz 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23, 2024'te 24. şampiyonluktu. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp, gerçek yıldızları takabilmek" şeklinde konuştu.

"Galatasaray gerçek şampiyon mu?" sorusuna Buruk, "Vallahi o nasıl oluyor bilmiyorum. Ona göre çıkarsanız. Federasyon ayrı bir hak mı tanıdı acaba? Konyaspor'u, Fenerbahçe yenemedi ama biz yendik. O yüzden gerçek şampiyon biziz diyebiliriz" diye cevap verdi.

Toplantı devam ederken, Galatasaraylı futbolcular basın toplantı odasına geldi ve sulu kutlama yapıldı. Daha sonra Okan Buruk ve futbolcular beraber tezahürat yaparken, Buruk, futbolcularını göstererek, "İşte gerçek şampiyon" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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