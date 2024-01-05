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Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek•
Galatasaray: " Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle bir süre oynamayacağı açıklandı - Son Dakika