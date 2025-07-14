Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya\'dan ceza yedi

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, geride bıraktığımız sezon forma giydiği Fiorentina'da oynadığı dönemdeki yaşadığı bir olay nedeniyle cezaya çarptırıldı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Nicolo Zaniolo, 26 Mayıs 20205 tarihinde oynanan Fiorentina- Roma U19 maçının ardından yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. İtalyan oyuncu maç sonunda soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle 15 bin euro para cezası aldı.
Roma Kulübü, Fiorentina maçının ardından Zaniolo'nun soyunma odasına girerek iki genç futbolcuya şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Zaniolo bu iddiaları reddederek kimseye şiddet uygulamadığını savunmuştu.
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