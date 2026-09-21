Galatasaraylı Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan A Milli kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaraylı Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan A Milli kadrosundan çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray oyuncusu Roland Sallai'nin sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacağını açıkladı. Sallai, 25 Eylül-5 Ekim'de Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.

29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.

Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Kuzey İrlandaGalatasarayMacaristanGürcistanFutbolEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
14:19
Bitcoin’de 8 ay sonra bir ilk Kritik eşik aşıldı
Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
14:00
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:41:57. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan A Milli kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement