Galatasaraylı Sallai, sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı Sallai, sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takım kadrosundan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Futbol Federasyonu, sakatlığı bulunan Galatasaraylı Roland Sallai'nin milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 74. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
Kaynak: İHA
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