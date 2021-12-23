Galatasaraylı şampiyon judoculardan başkan Burak Elmas'a ziyaret

Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'na gerçekleşen ziyarette başkan Burak Elmas, başarılarından dolayı sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.

Sarı-kırmızılı şampiyon judocular kupalarıyla Galatasaray Müzesi'ni de gezdi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan şube menajeri Semih Yılmaz, dünyanın kulüpler bazında en üst seviyedeki kupasını müzeye getirdiklerini belirterek, "Bu kupayı bir kez daha kazanmıştık bu ikincisi oldu. Bize destek olan başta başkanımız Burak Elmas'a ve yönetim kurulu üyelerine, Galatasaray Kulübünün tüm çalışanlarına müteşekkiriz. Bu bir ekip işi, aile işi. Biz bir aileyiz. Bunun sonucunda da başarıları getirdik. Sporcularımız gerçekten çok çalıştılar, çok emek verdiler ama karşılığını da bu kupayla aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başarılarını devam ettirmek istediklerini söyleyen antrenör Ercan Çakıroğlu ise şunları kaydetti:

"Tekrar kulübümüze, camiamıza, ülkemize bu önemli şampiyonada Avrupa şampiyonluk kupasını getirdiğimiz için judo branşı adına çok mutluyum. Kızlarımız bunu ilk kez gerçekleştirmiyor. Toplamda dokuzuncu Avrupa kupamız, ikinci Avrupa şampiyonluğumuz. Tüm kulübümüze armağan olsun. Başkanımız, yönetim kurulu ve çalışanlar her zaman bir ekiptik. Bunun enerjisini de arkamızda hissettik. Sporcularımız orada gereken mücadeleyi sonuna kadar verdiler. Buralardan inmemek için şampiyon unvanıyla devam etmek için var gücümüzle bunun mücadelesini vereceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları puan elemeleri başlayacak. Ben milli takım antrenörüyüm, sporcularımızın hepsi de milli takım sporcusu. En son Tokyo Olimpiyatları'na Gülkader Şentürk ile birlikte katılmıştık. 2024 için kulübümüzden en az 4 sporcu olarak görüyorum."

Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını belirten sarı-kırmızılı judocu Ebru Şahin de "Hazırlanarak gitmiştik. Pandemi dönemi bizi çok fazla etkilemişti. Bunlara rağmen takım olarak moral, motivasyon olarak kendimizi yüksek düzeyde tuttuk ve yapmamız gerekeni yaptık ve şampiyon olduk. Bu yüzden çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.