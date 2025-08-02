Galatasaray'da yeni sezon öncesi oynanacak son hazırlık maçı olan Lazio maçı önünde Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.
İmza töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, büyük bir destek ve "Büyük Başkan" tezahüratıyla sahneye çıktı. Konuşmasına başlayan Dursun Özbek'e taraftarlardan bir çağrı geldi. Daha önce ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bu kez de ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarında bulundu.
Dursun Özbek bu tezahüratların ardından taraftarları el sallayarak selamladı ve binlerce Sarı-kırmızılı taraftara transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e yeni çağrı: Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)