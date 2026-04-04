Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi\'ye tepki

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek kritik üç puanın sahibi oldu.
Maça taraftarının yoğun desteğiyle hızlı başlayan bordo-mavililer, oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor’un sergilediği dirençli futbol, şampiyonluk yolundaki Galatasaray’a ağır bir darbe vurdu.
Galatasaray cephesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi’ye sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Kritik pozisyonlarda etkisiz kalan Arjantinli yıldızın formu, şampiyonluk virajına girilirken camiada endişe yarattı. Icardi'nin performansı için "Sahada varlık gösteremedi, stoperlerin arasında resmen ezildi'', ''Milli arada çalışmamış, tatil yapmış'' şeklinde binlerce yorum yapıldı.
