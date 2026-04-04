Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye tepki

04.04.2026 22:00
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı Papara Park'ta oynanan mücadelede 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maça ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'ye yetersiz performansı nedeniyle büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek kritik üç puanın sahibi oldu.

FIRTINA SAHASINDA GEÇİT VERMEDİ 

Maça taraftarının yoğun desteğiyle hızlı başlayan bordo-mavililer, oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor’un sergilediği dirençli futbol, şampiyonluk yolundaki Galatasaray’a ağır bir darbe vurdu.

MAURO ICARDİ HEDEF TAHTASINDA

Galatasaray cephesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi’ye sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Kritik pozisyonlarda etkisiz kalan Arjantinli yıldızın formu, şampiyonluk virajına girilirken camiada endişe yarattı. Icardi'nin performansı için "Sahada varlık gösteremedi, stoperlerin arasında resmen ezildi'', ''Milli arada çalışmamış, tatil yapmış'' şeklinde binlerce yorum yapıldı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    aşkın olayımla olmuyor icardi efendi 81 10 Yanıtla
  • Seyfettin Çeliktenyıldız Seyfettin Çeliktenyıldız:
    okan'dan hoca olmaz üçüncü sınıf bir hoca 66 20 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Sahi bu sahadamıydı ben göremedimde Oshimensiz Galatasaray ortada yok malesef Yazıklar olsun 67 6 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    adamı yıl boyunca 5-6 maçta son 10 dakika oyuncusu yaparsan olacağı bu Okan efendi adama pas atan yok icardi üzerine kurulu bir oyun düzeni yok adam takımla oynayamadığı için takımın oyununu okuyamıyor hangi oyuncu ne şekilde oynar nasıl orta açar pas açar kestiremediği için haliyle yetersiz kalıyor adamı resmen oyunculuğu unutturdu Okan efendi 49 8 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    senin bildiğini Okan görmüyor mu acaba. icardi hantallaştı. eski İcardi değil. koşmuyor adam ya 36 6
    Osman Kaan Osman Kaan:
    adam italyadan gelmedi bu sene , kafasında futbol harici herşey var . Gerek yok böyle oyuncuya sezon sonu sozlesme yapilmamali 0 1
  • 00349200 00349200:
    şovmen bu sıcardi 9 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
