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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul Havalimanı'na akın etti - Son Dakika
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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul Havalimanı'na akın etti

Suudi Arabistan'dan dönen Galatasaray kafilesini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, ortak tezahüratlar eşliğinde bekledi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda taraftar havalimanına akın etti.

30.12.2023 - 05:56,
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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul Havalimanı'na akın etti

İSTANBUL - Suudi Arabistan'dan dönen Galatasaray kafilesini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar, ortak tezahüratlar eşliğinde bekledi.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftar, havalimanına akın etti. Tezahüratlarla sarı-kırmızılı kafileyi bekledi.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul Havalimanı\'na akın etti
Kaynak: İHA
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