Galatasaraylı Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Galatasaraylı Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Galatasaraylı Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Galatasaraylı milli yelkenci Ecem Güzel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Ecem Güzel, hem ülkemize olimpiyat kotasını kazandırdı hem de Türkiye Yelken Federasyonunun belirlediği seçme kriterlerini sağlayarak Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek.

27.02.2024 12:01
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Galatasaraylı milli yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden ILCA 6 sınıfı sporcumuz Ecem Güzel, hem ülkemize olimpiyat kotasını kazandırdı hem de Türkiye Yelken Federasyonunun belirlediği seçme kriterlerini sağlayıp 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaraylı Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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