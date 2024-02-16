Galatasaraylı Yüzücü Dila Gençay, Milli Takıma Seçilmek İstiyor - Son Dakika
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Galatasaraylı Yüzücü Dila Gençay, Milli Takıma Seçilmek İstiyor

Galatasaraylı Yüzücü Dila Gençay, Milli Takıma Seçilmek İstiyor

Tekirdağ'da 8 yaşında başladığı yüzmede 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Galatasaray Kulübü sporcusu Dila Gençay, milli takıma seçilerek uluslararası başarılara imza atmak istiyor. Gençay, antrenörü Mestan Şentürk'ün desteğiyle kısa sürede kendini geliştirerek, Tekirdağ'da düzenlenen müsabakalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı. Üst üste 4 yıl Türkiye şampiyonu olan sporcu, milli takımda yer alıp yeni madalyalara kulaç atmak istiyor.

16.02.2024 11:14
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Tekirdağ'da 8 yaşında başladığı yüzmede 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Galatasaray Kulübü sporcusu Dila Gençay, milli takıma seçilerek uluslararası başarılara imza atmak istiyor.

Gençay, antrenörü Mestan Şentürk'ün desteğiyle kısa sürede kendini geliştirerek, Tekirdağ'da düzenlenen müsabakalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Başarılı sonuçlar elde eden sporcu, geçen yıl Galatasaray Kulübüne transfer oldu. Çalışmalarını Tekirdağ'da sürdüren 16 yaşındaki Gençay, "milli takıma girme" parolasıyla çalışıyor. Üst üste 4 yıl Türkiye şampiyonu olan sporcu, milli takımda yer alıp yeni madalyalara kulaç atmak istiyor.

-70 madalyası var

Gençay, AA muhabirine, her zaman en iyi dereceyi yapmak için mücadele ettiğini anlattı.

Yüzmede daha iyi yerlere gelmek istediğini ifade eden Gençay, "En son katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldum. Takım adına bayrak yarışında da Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü olduk. Son aldığım şampiyonluk ile birlikte 9 Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. 20'si altın olmak üzere 70 madalyam var. Yüzmede güzel yerlere geleceğimi düşünüyordum. Çalışmalarım güzel gidiyor. Milli takıma girerek yeni başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Gençay, azimle çalışmaya devam edeceğini ve yeni madalyalar kazanarak kürsüde olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Antrenör Mestan Şentürk de sporcusunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

Dila'nın küçük yaşlarda yüzme ile tanıştığını belirten Şentürk, "Dila son 4 yılda kelebek branşında şampiyon oluyor. 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Böyle başarılar elde ettiği için gururluyuz. Bundan sonra ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmesini istiyoruz. Dila her zaman yaşıtlarına göre fark yaratan bir sporcuydu. Küçük yaşlardan beri başarıya alışkın. Hedefimiz daha da büyük başarılara imza atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Yüzücü Dila Gençay, Milli Takıma Seçilmek İstiyor - Son Dakika

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