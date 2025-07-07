Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ederken, taraftarlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
İsimleri uzun süredir Galatasaray ile anılan Interli futbolcular Yann Sommer ve Hakan Çalhanoğlu'nun Bodrum'da aynı otelde tatil yaptığı öğrenildi.
İkilinin aynı anda Türkiye'ye gelip tatil yapması taraftarlarda epey heyecana neden oldu. Bu durum, futbolseverler arasında transfer iddialarını gündeme getirirken ''Galatasaray'la görüşme yapmak için geldiler'' şeklindeki söylemlere de neden oldu.
Inter'den yıllık 6.5 milyon euro maaşı olan Hakan Çalhanoğlu'nun, gerekirse bu maaşında bile fedakarlığa gidebileceği ve yıllık 12 milyon euro maaş istediği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Yann Sommer'in ise Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden 8 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide - Son Dakika
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