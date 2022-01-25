Galatasaraylıların sevinci kursağında kaldı! İşte Gomis'in geri dönmek için istediği rakam

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Galatasaray'da forma giydiği 2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'e damga vuran ve daha sonra sarı-kırmızılı kulübe 6 milyon dolar kazandırarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in yolunu tutan Bafetimbi Gomis'in buradaki macerası da sona erdi. Al Hilal'le yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'ın talip olduğu Fransız golcünün sarı-kırmızılılardan istediği ücret belli oldu.

3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Fanatik'in haberine göre, 36 yaşındaki forvet için 1 milyon euro civarı bir ücreti gözden çıkaran Galatasaray, tecrübeli oyuncuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. Gomis'in ise 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

GOL MAKİNESİ GOMİS

Gomis, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü. Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı. Bu sezon başında transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.