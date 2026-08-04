Galip Berat Afal Avrupa Üçüncüsü

Polonya'da düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı milli sporcu Galip Berat Afal, 10 Metre Havalı Tüfek Erkekler Takım kategorisinde bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleştirilen Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal, takım arkadaşlarıyla birlikte önemli bir başarıya imza attı. 10 Metre Havalı Tüfek Erkekler Takım kategorisinde mücadele eden milli takım, 1871.1 puan toplayarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Elde ettiği başarıyla Türkiye'yi ve Erzincan'ı gururlandıran milli sporcu Galip Berat Afal ile antrenörleri tebrik edilirken, başarılarının devamı temenni edildi.