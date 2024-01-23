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Gana, Afrika Kupası'ndan elendi! Djiku ve Amartey geri dönüyor - Son Dakika
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Gana, Afrika Kupası'ndan elendi! Djiku ve Amartey geri dönüyor

Gana ile Mozambik arasında oynanan Afrika Kupası B Grubu maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Gana'nın gollerini Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini Geny Catamo ve Reinildo Mandava kaydetti. Bu sonuçla birlikte her iki takım da turnuvaya veda etti. Fenerbahçeli Djiku ve Beşiktaşlı Amartey ise kulüplerine geri dönecek.

Gana, Afrika Kupası\'ndan elendi! Djiku ve Amartey geri dönüyor
23.01.2024 - 08:16,  Güncelleme: 08:31
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Gana ile Mozambik, Afrika Kupası B Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2-2 bitmesiyle Gana turnuvadan elendi. Gana Milli Takımı'nda top koşturan Fenerbahçeli Djiku ile Beşiktaşlı Amartey, Afrika Kupası'na veda etmelerinin ardından kulüplerine geri dönecek.

AFRİKA KUPASI'NDAN VEDA ETTİLER

Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti. Bu sonuçla birlikte grubu 2'şer puanla tamamlayan iki takım da turnuvaya veda etti.

DJİKU VE AMARTEY GERİ DÖNÜYOR

Bu sonuçla birlikte Gana turnuvaya etti. Gana Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Djiku ile Beşiktaşlı Daniel Amartey kulüplerine geri dönecek.

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