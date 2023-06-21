Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak - Son Dakika
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Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak

Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak

21.06.2023 23:01

Eski futbolcu Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS'ye transferi sonrası yaptığı açıklamada, MLS'de her şeyin daha sakin olduğunu ve yenilgilerin daha iyi kabul edildiğini söyledi. Ayrıca Messi'nin burada çok eğleneceğini belirtti.

Eski futbolcu Gareth Bale, daha önceleri rakip olduğu Lionel Messi'nin MLS'ye transferi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MLS'DE HER ŞEY DAHA SAKİN"

Gareth Bale yaptığı açıklamada, "MLS'de her şey çok daha sakin. Real Madrid'de kaybettiğinizde dünyanın sonu gelmiş gibi oluyordu. Çarmıha gerilmiş bir şekilde eve dönüyorduk" dedi.

"BURAYA BAYILACAK"

Yıldız futbolcu Messi'nin orada çok eğleneceğini söyleyen Bale, "MLS'de yenilgiler çok daha iyi kabul edilir. Nasıl kaybedilir biliyorlar ama aynı zamanda da her galibiyeti şampiyonluk kazanılmış gibi kutluyorlar. Lionel Messi kesinlikle buraya bayılacak" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak - Son Dakika
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