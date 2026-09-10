Gasperini: Fenerbahçe deplasmanında zorlu maçta 1-1 berabere kaldık

ROMA Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Zor bir maçtı. Evimizde oynasak farklı olurdu. Deplasmanda oynamak kolay değil. Bu tip maçları oynamak çok zor. Rakiplerimiz liglerinde lider takımlar. Hem teknik hem fiziksel açıdan zordu. İyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum. Bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Kazanacağımız anlar da oldu. Genel olarak oyuncularım iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç için güzel bir maç oldu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yedikleri golün üstüne çalışmaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Gol yediğinizde genellikle başka oyuncular da katılıyor buna. Fakat biz bir hata yaptık. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Bizim dikkat etmemiz, çalışmamız gereken bir konu. Karşılaşmanın her zaman rakip alanda olamıyoruz. Çok açık bir duruma gelebiliyoruz" diye konuştu.

Takımının iyi bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Gasperini, "Bazen üst üste 2 gol yiyebilirsiniz. İkinci yarının başında yersiniz, sonrasında yemezsiniz. İki maç üst üste aynı şekilde gol yememiz buna dikkat edeceğimiz anlamına geliyor. Bu takım ödüller dağıtan bir takım değil. İnsanlar bunu kazanıyor. Oyuncularım maç boyunca çok iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

İkinci yarının daha zorlu geçtiğine dikkat çeken Gasperini, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-1'lik bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu. Rakibimiz beraberliği yakaladı. Gol atacağız gibi olduk. Birkaç cm ile golü kaçırdık. Pisilli uzun zamandır yoktur. Dolayısıyla maç iyi sonuçlandı."

'BU TİP MAÇLARI OYNAMAK ÇOK ZOR'

Deplasmanda zor bir maç oynadıklarına değinen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maçtı. Evimizde oynasak farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Deplasmanda oynamak kolay değil. Bu tip maçları oynamak çok zor. Rakiplerimiz liglerinde lider takımlar. Hem teknik hem fiziksel açıdan zordu. İyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum. Bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Kazanacağımız anlar da oldu. Genel olarak oyuncularım iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı için güzel bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi normal liglere göre daha üst düzey bir oyun istiyor. Dybala iyi bir oyuncu çıkarttı. Belki bir tane top kaçırdı. Oyun sonunda bir kramp girdi ama gerçekten çok güçlü oyuncular arasında belki de en güçlüsü."

'HER İKİ TAKIM DA İYİ BİR OYUN OYNADI DİYEBİLİRİZ'

İki takımın da iyi bir oyun oynadığını söyleyen Gasperini, "Bazı anlarda bir takım öne çıktı, bazı anlarda diğer takım. Fenerbahçe çok defansta kaldı. Belki de ilk kez bu kadar defansta kaldı. İlk yarı çok iyi oynadık. Berabere kalmak sıralamada üste çıkmak adına önemli. Dolayısıyla bu çok önemli. Her iki takımda iyi bir oyun oynadı diyebiliriz" dedi.

'FENERBAHÇE BAZEN ÇOK TEHLİKELİ OLDU'

Sarı-lacivertli ekibin bazı anlarda çok fazla tehlikeli olduğunu söyleyen Gasperini, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fenerbahçe dikkatli oynadı, bütün alanları kaplamaya çalıştı. Fenerbahçe defansına girmek kolay olmadı, bunu Fenerbahçe çok iyi başardı. Biz ise oyunu devam ettirmek için gerçekten uğraştık. Bazı oyuncular rakipte gerçekten çok hızlıydı. Fenerbahçe bazen çok tehlikeli oldu, bazen biz oynadık ama her ikisinin farklı özellikleri var."