GAÜN\'de ÜNİLİG Spor Müsabakaları Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen 2025-2026 ÜNİLİG Üniversitelerarası Hokey ve Floor Curling Türkiye müsabakaları başladı.

Farklı üniversitelerden sporcu ve teknik ekiplerin katıldığı organizasyonda öğrenciler, sportif rekabetin yanı sıra üniversiteler arası etkileşim imkanı da buluyor.

ÜNİLİG Hokey müsabakalarında erkekler A Grubu'nda Muş Alparslan, Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Bayburt ve Muğla Sıtkı Koçman üniversiteleri mücadele ederken, kadınlar A Grubu'nda ise Zonguldak Bülent Ecevit, Bayburt, Muğla Sıtkı Koçman, Gaziantep, Muş Alparslan ve Kırıkkale üniversiteleri yer alıyor.

Floor Curling Türkiye müsabakalarında ise erkekler kategorisinde A Grubu'nda Pamukkale, Batman, Harran ve Atatürk, B Grubu'nda Bursa Teknik, Şırnak, Bartın ve Artvin Çoruh; C Grubu'nda ise Gaziantep, Erzurum Teknik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversiteleri karşı karşıya geliyor.

Kadınlar kategorisinde ise A Grubu'nda Gaziantep, Artvin Çoruh, Atatürk ve Batman, B Grubu'nda Burdur Mehmet Akif Ersoy, Erzurum Teknik, Pamukkale ve Harran, C Grubu'nda ise Bursa Teknik, Bartın ve Şırnak üniversiteleri mücadele ediyor.