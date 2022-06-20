Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak

20.06.2022 23:42
Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak

Futbolcu Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kalınca sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Konu hakkında yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "33 yaşında Fenerbahçeli olduğunu hatırlayan, aynı zamanda Türk olduğunu da hatırlayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de kapının önüne koyulunca Fenerbahçeliliği bir anda bitti. Bu ülkede hükümet değişirse, iktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak." ifadesine yer verdi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklenen performansı alamadığı Mesut Özil uzun süredir kadro dışı. Yıldız futbolcu sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı. YouTube'da yayın yapan Spor Gecesi programında yaşananları değerlendiren Haluk Yürekli, Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak
Haluk Yürekli-Gökhan Dinç

"MESUT ÖZİL BÖYLE BİR İNSAN"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması büyük ses getirdi. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "33 yaşında Fenerbahçeli olduğunu hatırlayan aynı zamanda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de kapının önüne koyulunca Fenerbahçeliliği bir anda bitti. Takipten çıktı, Arsenal'i Almanya Milli Takımı'nı hala takip ediyor. Bu ülkede hükümet değişirse, iktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak. Mesut Özil böyle bir insan, daha önce bunu söyledik." dedi.

Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak
YORUMLAR
500
Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti Yeşil sahalardan dans pistine! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oyun havası oynadı Yeşil sahalardan dans pistine! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oyun havası oynadı

Mesut Özil, Fenerbahçe, Hükümet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:38 Şehre kurbanlık hayvan girişi 24 Haziran'da başlayacak
23:36 Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
22:50 İsveç 'in Göteborg kentinde terör destekçileri gösteri düzenledi
22:44 Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 23:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement