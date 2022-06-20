Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklenen performansı alamadığı Mesut Özil uzun süredir kadro dışı. Yıldız futbolcu sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı. YouTube'da yayın yapan Spor Gecesi programında yaşananları değerlendiren Haluk Yürekli, Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haluk Yürekli-Gökhan Dinç

"MESUT ÖZİL BÖYLE BİR İNSAN"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması büyük ses getirdi. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "33 yaşında Fenerbahçeli olduğunu hatırlayan aynı zamanda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de kapının önüne koyulunca Fenerbahçeliliği bir anda bitti. Takipten çıktı, Arsenal'i Almanya Milli Takımı'nı hala takip ediyor. Bu ülkede hükümet değişirse, iktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak. Mesut Özil böyle bir insan, daha önce bunu söyledik." dedi.