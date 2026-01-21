Gazeteci Lube Ayar\'a hapis cezası

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak, Lube Ayar'ın kamuoyunda "Seçil Erzan davası" olarak bilinen dosyada yer alan bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaştığını ve bu paylaşımlarda bazı kişilerin kişisel verilerini açık şekilde yayımladığını öne sürdü. Bu doğrultuda Lube Ayar hakkında Emre Çolak, Emrah Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edildiği iddiasıyla Lube Ayar'a dava açmıştı.

KARAR SONRASI LUBE AYAR'DAN PAYLAŞIM

Lube Ayar hakkında verilen karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Dostlarla yemekteyiz. 20 dakika önce haber geldi; ''Falanca kulüp senin kaybettiğin davalarla ilgili paylaşım yapılması için trol çetesine talimat verdi'' dediler.. Ve az önce mesajlar başladı.. Aman devam etsinler.. Bunlar beni anca motive eder.. Küçük r…'nin müvekkili olan falanca kulübün futbolcuları 'davacı' ben de davalıyım, doğrudur.. Mücadeleye devam.. Cheers!" ifadelerini kullandı.