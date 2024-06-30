Gazi Koşusu'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Spor

Gazi Koşusu'na Yoğun İlgi

Bu yıl 98. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na yarış sever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu'na gelip eğlenceli vakit geçirdi. Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi. İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yarış heyecanını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına duygularını paylaştı. Hipodromdaki yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden yarışseverler mutlu olduklarını belirttiler. - İSTANBUL

30.06.2024 16:24
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Bu yıl 98. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na yarış sever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu'na gelip eğlenceli vakit geçirdi.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi. İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Yarış heyecanını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına duygularını paylaştı. Hipodromdaki yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden yarışseverler mutlu olduklarını belirttiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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