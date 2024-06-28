Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlendi

30 Haziran Pazar günü yapılacak 98. Gazi Koşusu öncesi, Türkiye Jokey Kulübü camiası 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe, Gazi Koşusu'nu daha önce kazanmış birçok jokey ve at sahibi katıldı. Ayrıca, Gazi Koşusu'nu kazanan jokeye verilecek kupa da gösterildi. Etkinlikte ayrıca, Gazi Koşusu'nun start numaralarının kura çekimi de yapıldı.

28.06.2024 13:43
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At yarışlarında 30 Haziran Pazar günü yapılacak 98. Gazi Koşusu dolayısıyla düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliğinde Türkiye Jokey Kulübü camiası bir araya geldi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıya Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkililerinin yanı sıra daha önce Gazi Koşusu'nu kazanmış birçok jokey ve at sahibi katıldı. Etkinlikte Gazi Koşusu'nu kazanan jokeye verilecek kupanın gösterimi de yapıldı.

Kahvaltı öncesinde 98. Gazi Koşusu'nun start numaralarının kura çekimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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