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Gaziantep ALG Spor, Patricia Seteco'nun hat-trick yaptığı maçta Amedspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep ALG Spor, Patricia Seteco'nun hat-trick yaptığı maçta Amedspor'u mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Amedspor'u Patricia Seteco'nun attığı 3 golle 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Gaziantep ALG Spor, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 33'e yükseltti.

Gaziantep ALG Spor, Patricia Seteco\'nun hat-trick yaptığı maçta Amedspor\'u mağlup etti
20.01.2024 - 15:53,
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Gaziantep ALG Spor, son günlerin konuşulan ismi Patricia Seteco'nun hat-trick yaptığı maçta deplasmanda karşılaştığı Amedspor'u 3-2 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 17. haftasında Amedspor'a konuk oldu. Gaziantep ekibi, zorlu maçı son günlerin konuşulan ismi Patricia Seteco'nun 6, 43 ve 48. dakikada attığı 3 gollerle 3-2 mağlup kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Sarı-grili takım bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı.

Alınan önemli galibiyet sonrası Gaziantep ALG Spor, cephesinde büyük sevinç yaşanırken, Başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve takımı kutlayarak çıkışlarının devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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