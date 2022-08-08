Sırp kaleci Jovana Petrovic, Gaziantep ALG Spor'da

Gaziantep ALG Spor, Sırbistan Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Jovana Petrovic'i kadrosuna kattı.

Kadınlar Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALG Spor, Sırbistan Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Jovana Petroviç'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Norveç Kadınlar Ligi'nin takımı Avaldsnes'te forma giyen Petrovic'in, Kulüp Başkanı Ali Gözcü'nün büyük uğraşları neticesinde Gaziantep ekibine transfer olduğu öğrenildi. Jovana Petrovic, ALG Spor'u bildiğini ve kulüp hedefinin Avrupa'da başarı olmasının ilgisini çektiğini belirterek, takıma katkı sağlamak için tüm gücünü sahada vereceğini ifade etti.

"Büyük çaba sarf ettik"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Avrupa'da Kadınlar Ligi'nin önde gelen kalecilerinden birisi olan ve Sırbistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan başarılı file bekçisi Jovana Petrovic'in transferi için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Kolay iş olmadı. Çok iyi bir kaleci transfer ettiğimizi söyleyebilirim. Bu transfer için büyük çaba sarf ettik ve Jovana Petrovic'i ALG Spor ailesine kattık. Kalitesi tartışılmaz, takımımıza önemli katkı sağlayacaktır. Taraftarlarımız hazır olsun, önümüzdeki sezon bambaşka bir takım izleyecekler" diye konuştu. - GAZİANTEP