Gaziantep ALG Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Gaziantep ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur'unda Norveç ekibi Brann'a 1-0 mağlup oldu. ALG Spor, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, maçtaki hakem yönetimi ise büyük tepki çekti.

Gaziantep ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur'unda Norveç ekibi Brann ile Sırbistan TSC Arena'da karşılaştı. Zorlu maça hızlı başlayan Norveç ekibi Brann, 4. dakikada Brochmann'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra rakibinin üzerine giden Gaziantep ekibi, maç boyunca bütün takdir haklarını Norveç ekibinden yana kullanan hakem Caroline Lanssens tepki çekti.

Henüz maçın başında yediği golle yenik duruma düşen ve rakip kalede pozisyon üretmekte de zorlanan ALG Spor, Brann kalesinde aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. ALG Spor, bu sonuçla 2. kez katıldığı Kadınlar Şampiyonlar Ligine erken veda etmek zorunda kaldı.

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural ile oyuncular, maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem Lanssens'e büyük tepki gösterdi. Maç içerisinde hakemin kötü yönetiminden şikayetçi olan futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta isyan ederken, Teknik Direktör Hasan Vural da sahaya girerek hakeme tepki gösterdi. Vural, haksız bir şekilde elenmenin üzüntüsü içinde olduklarını da ifade etti. - GAZİANTEP