Gaziantep, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
???????Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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