Gaziantep Basketbol, Baş'la iki maçı da kazanıp yediği sayı ortalamasını 68'e düşürdü - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Baş'la iki maçı da kazanıp yediği sayı ortalamasını 68'e düşürdü

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Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde MKE Ankaragücü'nü 71-62, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 93-74 yenerek iki maçı da kazandı. Baş yönetimindeki bu iki karşılaşmada maç başına 82 sayı üreten kırmızı-siyahlılar, yediği sayı ortalamasını 68'e düşürdü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazanırken, savunma performansıyla dikkati çekti.

Sezona başantrenör Sinan Çelik yönetiminde başlayan ve ilk 7 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisi, alınan sonuçların ardından teknik kadroda değişikliğe giderek geçen sezon takımı play-off finaline taşıyan Şemsettin Baş'ı yeniden göreve getirdi.

Baş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 71-62 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ligin 10. haftasında konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u da 93-74 yenerek galibiyet serisini iki maça çıkardı.

Savunma performansını yükseltti

Şemsettin Baş'ın göreve gelmesiyle Gaziantep temsilcisinin özellikle savunma performansında ve hücum üretkenliğinde artış yaşandı.

Sezonun ilk 7 karşılaşmasında rakip potalara 558 sayı gönderen ve potasında 551 sayı gören kırmızı-siyahlı ekip, maç başına 79,7 sayı üretirken rakiplerine 78,7 sayı izni verdi.

Baş yönetiminde oynadığı iki karşılaşmada ise toplam 164 sayı atan Gaziantep ekibi, potasında 136 sayı gördü.

Bu süreçte maç başına 82 sayı üreten kırmızı-siyahlılar, yediği sayı ortalamasını 68'e düşürdü.

9 maçta 722 sayı üretti

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada rakip potalara 722 sayı gönderen Gaziantep Basketbol, potasında 687 sayı gördü.

Maç başına 80,2 sayı üreten ve 76,3 sayı yiyen kırmızı-siyahlılar, artı 35 averaja ulaştı.

Şemsettin Baş yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Gaziantep Basketbol, ligin 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü deplasmanda iLab Basketbol ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Büyükşehir BelediyesporMKE AnkaragücüBasketbolGaziantepKonyaSporSon Dakika

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