Gaziantep Basketbol’dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Türkiye Basketbol Ligi 4. haftasında sahasında Yalova Haremspor'u konuk eden Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı 70-67'lik skorla kazanarak, önemli bir galibiyete imza attı. Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz.

Türkiye Basketbol Ligi'ne şampiyonluk parolasıyla başlayan Gaziantep Basketbol bu sezon 3. galibiyetini Yalova Haremspor karşısında aldı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol sahadan 70-67'lik skorla galip ayrıldı.

Kamil Ocak'ta büyük coşku

Karşılaşma boyunca takımını yalnız bırakmayan Gaziantepli basketbolseverler, tribünleri doldurarak Gaziantep Basketbol'a büyük destek verdi. Maç öncesinde başlayan tribün coşkusu, karşılaşmanın son saniyeye kadar devam etti. Karşılaşmayı Başkan Yılmaz ve Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu'nun yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da tribünden takip etti.

Başkan Yılmaz'dan takıma soyunma odasında tebrik

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz da karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi. Maçın ardından soyunma odasına inen Yılmaz, oyuncuları ve teknik heyeti elde edilen galibiyetten dolayı tebrik etti. Takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek, sezon boyunca takımın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yılmaz, takımın her maçta ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün sahada son düdüğe kadar mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Tribünleri dolduran, maçın başından sonuna kadar takımımızın yanında olan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu takımın yeri Süper Lig'dir. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bu sonuçla ligde 3. sıraya yükselen kırmızı siyahlılar, ligin 5. haftasında deplasmanda Mersin Spor ile kozlarını paylaşacak.