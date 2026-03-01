Gaziantep Basketbol'un Namağlup Serisi Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol karşısında aldığı yenilgiyse 16 maç sonra mağlup oldu.

Ligde çıktığı son 16 maçını namağlup oynayan ve kulüp tarihinin de en iyi sezonlarından birini geçiren kırmızı-siyahlılar, dün evinde oynadığı Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 kaybetti.

Başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde bu sezon 3. mağlubiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip 49 puanla liderliğini sürdürdü.