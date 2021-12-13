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Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi - Son Dakika

Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi

13.12.2021 22:36

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada 3 puan alamayan sarı-lacivertliler, bordo-mavililerle puan farkını 9'a indirme fırsatını tepti.

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olarak zirveye yaklaşma adına büyük bir fırsatı tepti.

TRABZONSPOR'LA FARK HALA 12

Karşılaşmada Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 73. dakikada Figueiredo, 54. dakikada penaltıda Maxim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sayıları ise 30. dakikada Mesut Özil ve 67. dakikada Miha Zajc'tan geldi. Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 27 puanla ligde 5. sırada yer alırken lider Trabzonspor'la olan 12 puanlık farkı eritemedi.

Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi

Gaziantep FK, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi - Son Dakika
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