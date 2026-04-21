Gaziantep FK 3 Maç Aradan Sonra Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK, 3 maç sonra galibiyetle buluştu.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yenen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda Fenerbahçe'ye 4-1, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, dün sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra taraftarına galibiyet armağan etti.

Ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Gaziantep ekibi, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde 49 gol gördü.

Evinde ikinci kez gol yemeden kazandı

Bu sezon sahasında 5. galibiyetini elde eden Gaziantep FK, kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizdi.

Ligin 5. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 25 hafta sonra Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek sahasında ikinci kez gol yemeden galip geldi.

Ligin en çok gol yiyen takımları arasında

Gaziantep FK, bu sezon ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Zecorner Kayserispor, 57 golle ligin geride kalan bölümünde en çok gol yiyen takım olurken, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 53 golle ikinci sırada yer aldı. Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK ise 49'ar golle üçüncü sırayı paylaştı.

Bayo formunu sürdürüyor

Sezon başında Lille'den kiralanan 27 yaşındaki Muhammed Bayo, attığı gollerle takımına katkı vermeyi sürdürüyor.

Bu sezon 2 bin 14 dakika sahada kalan Gineli forvet, 14 gollük performans sergiledi.

Bayo, gol krallığı yarışında ise Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile 4. sırayı paylaşıyor.