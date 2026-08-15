Gaziantep FK - Alanyaspor Beraberlikle Açtı - Son Dakika
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Gaziantep FK - Alanyaspor Beraberlikle Açtı

Gaziantep FK - Alanyaspor Beraberlikle Açtı
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Gaziantep, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Sorescu ve Duarte'dan.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ceza alanına pasına çaprazdan Kozlowski'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan İbrahim'in pasını alan Ruan Duarte'nin ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

60. dakikada orta alanı solunda topu kapan Sorescu'nun seri çalımlarla ceza yayı üzerine kadar gelerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

63. dakikada topu alan Bacuna'nın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

68. dakikada sol kanattan Sorescu'nun ceza sahasına ortasına penaltı noktası üzerinde Camara'nın gelişine şutunda kaleci Victor topu güçlükle kontrol etti.

82. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışından topla buluşan Camara'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke (Arda Kızıldağ dk. 77), Florin Stefan, Juninho Bacuna (Victor Gidado dk. 69), Drissa Camara, Kacper Kozlowski (Halil Dervişoğlu dk. 69), Maxim, Deian Sorescu (Sabahattin Destici dk. 85), Trivante Stewart (Serdar Dursun dk. 69)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Kerim Çalhanoğlu, Ali Osman Kalın, Fuat Bavuk

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Muanza Maestro (Baran Ali Gezek dk. 87), Gaius Makouta (İzzet Çelik dk. 77), Ruan Duarte (Yusuf Özdemir dk. 87), İbrahim Kaya, Florent Hadergjonaj, Ui Jo Hwang (Enes Keskin dk. 68), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 77)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Arouna Soro, Eymen Karataş

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Deian Sorescu (dk. 60) (Gaziantep FK), Ruan Duarte (dk. 20) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Bacuna, Serdar Dursun, Gidado (Gaziantep FK) Aliti, Makouta, Enes Kekin (Alanyaspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Alanyaspor Beraberlikle Açtı - Son Dakika

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