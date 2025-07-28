Gaziantep FK, Alanyaspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
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