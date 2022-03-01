Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

01.03.2022 18:22
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Kitsiou, Mendyl, İbrahim Pehlivan, Stankovski ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenmanı Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya gidecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement