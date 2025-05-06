Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?