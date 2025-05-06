Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.