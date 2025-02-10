Gaziantep FK, Anel Husic\'i Kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen stoper Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Husic'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.