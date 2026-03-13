Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Gaziantep FK, 4-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikada Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı. Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 hafta aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 24 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı - Son Dakika
