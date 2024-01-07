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Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyen futbolcular ise özel program doğrultusunda çalıştı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
07.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:54
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyen futbolcular, özel program doğrultusunda çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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