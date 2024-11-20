Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımdan dönen Deian Sorescu da katıldı.
Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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