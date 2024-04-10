Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Spor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, bayramların birlik ve beraberliği daha içten duygularla hissettikleri günlerden olduğunu belirtti.

Gaziantep'lilerin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayram birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, dostluk ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede yaşadığımız özel bir zaman dilimidir. Bu bayramda sevgi ve hoşgörüyle dolu bir mutluluk içinde tüm dünya için barış ve huzur temennisinde bulunuyorum. Bayramın getirdiği sevinç ve mutlulukla sevdiklerinizle bir arada güzel vakitler geçirmenizi temenni ediyorum."