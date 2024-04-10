Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, bayramların birlik ve beraberliği daha içten duygularla hissettikleri günlerden olduğunu belirtti.
Gaziantep'lilerin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bayram birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, dostluk ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede yaşadığımız özel bir zaman dilimidir. Bu bayramda sevgi ve hoşgörüyle dolu bir mutluluk içinde tüm dünya için barış ve huzur temennisinde bulunuyorum. Bayramın getirdiği sevinç ve mutlulukla sevdiklerinizle bir arada güzel vakitler geçirmenizi temenni ediyorum."
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile yapacağı maçla başlayacak. Çeyrek final ilk maçları TSİ 19.45'te başlayacak ve rövanş müsabakaları 18 Nisan'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Liverpool - Atalanta, Benfica - Marsilya, Milan - Roma ve Bayer Leverkusen - West Ham United maçları TSİ 22.00'de İstanbul'da gerçekleşecek.
Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasını Balkan Şampiyonası'nda kazanmayı hedefliyor. Antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdüren Kilcioğlu, Mayıs ayındaki deneme yarışları ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Uzun vadede hedeflerinin ise Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirten Kilcioğlu, her yıl performansını geliştirerek ilerlediğini ifade etti.
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