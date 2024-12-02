Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Genç Hakemlere İhtiyacımız Var - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Genç Hakemlere İhtiyacımız Var

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Genç Hakemlere İhtiyacımız Var

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada genç hakemlerin önemine dikkat çekerek, futbol camiasının genç hakemlere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 23:30  Güncelleme: 23:33
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GAZİANTEP FK Başkanı Memik Yılmaz, "Genç hakemlerimizin önünü açmamız lazım. Ülke olarak, futbol camiası olarak genç hakemlerimize ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Memik Yılmaz, "Zor şartlar altında en iyi mücadelemizi sergilemek için sahaya çıkıyoruz. Bütün kulüplerimizin amacı 3 puan alıp rahatlamak. Çok hakem konuşmak istemiyorum. Zaten maçı hepimiz seyrettik. Fenerbahçe gibi bir camianın hakeme ihtiyacı yoktur. İyi bir takım, biz de çok iyi mücadele ettik. Öncelikle Fenerbahçe'yi kutluyorum. Oyuncularımı, teknik ekibimi de can-ı yürekten kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. Ancak tabii ki biliyorsunuz futbolun meyvesi 3 puan. Kısmet değilmiş. Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç, bir tane Fenerbahçeli futbolcunun itirazı olmadan bitti. Bizim de eleştirilecek ciddi pozisyonlarımız var. İki tane penaltı pozisyonumuz, VAR'da verilebilirdi. Gördüğünü çalıyor, penaltıyı VAR iptal etti, olmayan bir penaltıyı verdi. Gözümüzün önünde top taca çıktı, orta hakem bize verdi, yan hakem Fenerbahçe'ye verdi. Sağlık olsun. Genç hakemlerimizin önünü açmamız lazım. Ülke olarak, futbol camiası olarak genç hakemlerimize ihtiyacımız var. Kısmet değilmiş" diye konuştu.

'BİZ HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Yabancı hakemlerin Türkiye'de görev alması hakkında düşünceleri sorulan Memik Yılmaz, "Biz kendi hakemlerimize değil de kimlere güveneceğiz. Bu işin yabancısı diye bir şey yoktur. Kendi evlatlarımız aslan gibi çalışsınlar derslerine. Daha iyi maç yönetmeye çalışsınlar. Bu da bir bisiklet sürmek gibidir. Maç yönete yönete alışacaklardır. Biz hakemlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Genç Hakemlere İhtiyacımız Var - Son Dakika

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