Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, galip geldikleri için mutlu olduklarını ve ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi.
Yılmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet almak için tüm oyuncuların savaştığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Böyle bir üç puana gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu ligde olmaya devam edeceğiz inşallah. Öncelikle oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bir hafta öncesinden hocamız Selçuk İnan ile başladık. Ondaki o inancı gözlerinde gördüm. Türk futbolu adına daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız bizim aslan gibi savaştalar. Beşiktaş gibi büyük bir takımdan, büyük bir camiadan üç puan almak bizi çok mutlu etti."
Gaziantep şehrinin Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini savunan Yılmaz, "Camiamız bu ligde kalmayı her şeyden önce hak ediyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Taraftarımız olsun, oyuncularımız olsun hep beraber kenetlendik. Bunun üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle başaracağız diyorum. Mutluyum üç puan aldığım için." dedi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Ligde Kalmayı Hak Ettik - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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