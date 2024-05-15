Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Taraftarları Maça Davet Etti - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Taraftarları Maça Davet Etti

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Taraftarları Maça Davet Etti

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, taraftarları stadyuma davet etti. Yılmaz, takımın son üç maçını final olarak gördüklerini ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti. Gaziantep şehrinin bu maçı kendi evlatlarının maçı gibi görmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, herkesi stadyuma beklediklerini ifade etti.

15.05.2024 11:49
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük ile 18 Mayıs Cumartesi günü oynayacakları maçın önemine dikkati çekerek, "Gaziantep şehri, bu maçı kendi evlatlarının maçıymış gibi görerek yanımızda olması gerekiyor 7'den 70'e herkesi stadyuma bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Yukatel Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ligde kalma yolunda kalan son 3 karşılaşmayı final olarak gördüklerini ve bilinçle sahaya çıktıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Son üç haftaya girilirken, üç maçımızı da tek tek değerlendirerek bir finale girdiğimizi biliyoruz. Bunun ilk adımını Adana Demirspor karşısında atmayı başardık. Oldukça güçlü bir rakibe karşı, çok zor hava muhalefetine rağmen futbolcularımız müthiş bir birliktelik sergiledi ve sahadan 6-1 gibi hak edilmiş bir sonuçla ayrıldı. Galibiyetten ötürü başta büyük taraftarlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza gönülden teşekkür ederim."

"7'den 70'e herkesi stadyuma bekliyoruz"

Yılmaz, ligin 37. haftasında evlerinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacaklarını hatırlatarak, karşılaşmada taraftara büyük görev düştüğünü ifade etti.

Cumartesi günü herkesi stadyuma, takıma destek olmaya çağıran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor galibiyetinin anlam kazanması için Fatih Karagümrük'ü de yenmemiz gerekiyor. Evimizde oynayacağız ve bu maçı kazanmak bu şehir için üç puandan daha fazlası demek. Bizler bunun bilincinde olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep şehri de bu maçı kendi evlatlarının maçıymış gibi görerek yanımızda olması gerekiyor 7'den 70'e herkesi stadyuma bekliyoruz. İnşallah futbolcularımızın yine gerekeni yaparak bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacaklarına gönülden inanıyorum. Lütfen bizi bu maçta yalnız bırakmayın, birlikte savaşalım birlikte kutlayalım."

"Birlik olunca neler yapabileceğimizi biliyoruz"

Sezonun son iç saha maçına çıkacaklarını hatırlatan Yılmaz, Fatih Karagümrük'ün en yakın takipçileri olduğunu, onun için ligdeki en önemli maçlarına çıkacaklarını bildirdi.

Yenmeleri ve rakiplerinin de puan kaybetmesi halinde matematiksel olarak ligde kalmayı garantileme şanslarının olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bizim amacımız diğer maçları düşünmeden kendi oynayacağımız iki karşılaşmayı da kazanarak ligde kalmak. Bu yolda taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bizler bu mutluluğu yaşatabilmek için çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Gaziantep şehri de bu maçta birlikteliğini gösterip, boş koltuk dahi bırakmadan stadı doldurmalı. Birlik olunca neler yapabileceğimizi biliyoruz, inşallah maçın sonunda da herkes büyük bir mutlulukla evine dönecektir."

Kaynak: AA

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