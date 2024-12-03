Gaziantep FK, Batman Petrolspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 5 Aralık Perşembe günü Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Yenilenme koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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