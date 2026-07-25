Gaziantep FK Belgrad\'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve hücum organizasyonları çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.